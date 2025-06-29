Крупнейшую выставку продукции женщин-предпринимателей проведут в Грузии

Выставка женщин-предпринимателей пройдет в Грузии менее чем через месяц. В ней примут участие около двух сотен женщин.

В Грузии в следующем месяце состоится выставка "Женское предпринимательство Expo-2025", на которой будут представлены изделия местных производителей-женщин – декор, мебель, вина, продукты и товары по уходу за собой.

Выставка состоится 13-14 сентября. Главный организатор экспозиции – структура "ООН – женщины".

Подать заявку для участия можно до 25 августа. В выставке могут участвовать лишь женщины-предприниматели и владельцы бизнеса.

Ожидается, что в выставке будет представлена продукция двух сотен женщин.