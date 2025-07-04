Кремль: Москва и Баку должны оставаться союзниками

Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками и ближайшими партнерами. Об этом заявили в Кремле.

Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему являемся сторонниками и считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее"

- Дмитрий Песков

Все возникающие между Москвой и Баку проблемы должны урегулироваться конструктивным образом, подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил о контактах главы следственного комитета и Генпрокуратуры РФ Александра Бастрыкина и Игоря Краснова с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Москва и Баку нужны друг другу

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что российских подход к развитию отношений с Азербайджаном выстраивается на понимании значимости крепких контактов с Баку для реализации национальных интересов России на Южном Кавказе и на Каспии.

"Россия стратегически нацелена на добрососедские отношения с Азербайджаном. У нас большое количество совместных проектов. Я думаю, что в подавляющем большинстве российские элиты, российский бизнес и российские политики выступают за нормализацию отношений. Для России нет никакого смысла в разрушении стратегического партнерства и союзничества с Азербайджаном", - обратил внимание Дмитрий Солонников.

"Отдельные политические силы, отдельные деятели видят для себя некие преференции в том, чтобы разрушить добрососедские, стратегические отношения России и Азербайджана. Но для российского государства, для будущего России, нашего общего будущего и в каспийском регионе, и в кавказском регионе разрушение этих отношений не просто нецелесообразно, а вредно и опасно. Об этом и говорит Дмитрий Песков", - отметил политолог.

Проблема СМИ

Эксперт признал, что в России через СМИ и соцсети планомерно разгоняется волна азербайджанофобии. "К сожалению, эти публикации есть и будут. В России публикуется много высказываний, сложных для всех направлений российской внешней политики. Часть из них стоило бы модерировать – прежде всего навести порядок в том, что говорят представители партий, их руководство и депутатский корпус, чтобы политики высказывались в том русле, которое определяется Кремлем и Министерством иностранных дел. Это у нас не всегда получается", - сообщил Дмитрий Солонников.

"Если высказывания блогеров напрямую нарушают российское законодательство, значит, к ним должен применяться уголовный кодекс. С точки зрения выступления каких-то официальных лиц, можно рассчитывать на наведение некоего порядка, чтобы спикеры говорили в рамках тех позиций, которые декларируются руководством страны. Просто блогеров никто сильно не отформатирует, хотя, к сожалению, они говорят совершенно удивительные вещи, и это касается не только российско-азербайджанских отношений, но вообще позиционирования России и российского общества", - добавил директор Институт современного государственного развития.