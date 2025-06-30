Россия - Азербайджан: без кризисов нет развития?

Что стало понятно после 27 июня?
Все отчетливее стали слышны голоса людей, нацеленных на миротворчество; заговорили о том, что принципиальных расхождений в позициях Москвы и Баку нет, но отношения все-таки нуждаются в перезагрузке и согласовании новых форматов сотрудничества; что роль азербайджанцев в российском бизнесе, образовании и других сферах, намного значимее, чем казалось тем, кто вбрасывает в политический лексикон термины, далекие от принципов, на которых строится многонациональное государство.
Начали осознавать, что предстоящий диалог должен учитывать складывающуюся геополитическую и геоэкономическую ситуацию, и без использования «мягкой силы» на Южном Кавказе России придется крайне не просто, тем более в условиях возросшей роли Азербайджана на мировой арене после победы в 44-дневной войне и проведения значимых международных мероприятий, в том числе на освобожденных территориях.
Вспомнили о том, что Азербайджан поддерживает тесные экономические отношения не только с центром, но и с регионами России, такими как приграничный Дагестан или тот же Татарстан. При этом стало очевидным присутствие в России на разных уровнях власти тюркофобских и исламофобских сил, активно транслирующих свою позицию через подконтрольные медиа-структуры.
Об этом достаточно объективно высказался на страницах СМИ, например депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов, ратующий за уважительное отношение не только ко всем национальностям, но и к каждому их представителю:
Национальный вопрос — тонкая материя; нужно внимательно и взвешенно подходить к любым решениям. Раскачать эту лодку не проблема, а вернуть ее в прежнее состояние трудно.
Как кризис в отношениях России и Азербайджана повлиял на туризм?
Несмотря на то, что российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданами «проявлять максимальную осторожность при поездках в Азербайджан», туроператоры заявили об отсутствии снижения числа бронирований путешествий. Ранее прошел фейк о том, что якобы россияне стали отказываться от поездок, думая, что в Азербайджане им больше не рады. Но туристы утверждают, что сотрудники туристической отрасли соседней страны демонстрируют исключительно доброжелательное отношение к россиянам. В прошлом году отдых в Азербайджане выбрало порядка 680 тысяч россиян, и за минувшие полгода Россия уже стала лидером турпотока. Туриста не обманешь – он сердцем чувствует.
Как Турция отреагировала на кризис в российско-азербайджанских отношениях?
Наконец, нельзя не упомянуть, сколько копий было сломано экспертами, раскручивавшими «турецкую версию» подоплеки кризиса в отношениях Москвы и Баку и предрекавшими, что он непременно закончится «полным контролем Анкары над Южным Кавказом». В эти выходные Реджеп Тайип Эрдоган вполне четко обозначил позицию Анкары как наблюдателя, а не интересанта, заявив, что Турция внимательно отслеживает напряженность и призывает обе стороны к сдержанности:
Верим, что разумное решение может быть найдено путем заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность… Наше самое большое желание в том, чтобы эти события не нанесли непоправимого ущерба отношениям России и Азербайджана. События локального характера и их последствия не должны выходить за допустимые пределы. Уверен, что две дружественные нам страны смогут решить эту проблему.
Эрдоган призвал не допускать резких скачков напряженности и дестабилизации в регионе, который и так пережил достаточно войн и конфликтов.
10 очень сложных дней в отношениях Москвы и Баку отчетливо показали, что без кризисов не бывает развития и прогресса. Сейчас, похоже, Россия и Азербайджан медленно, но верно отступают от опасной черты противоречий.