Россия - Азербайджан: без кризисов нет развития?

Минувшие выходные не принесли ни облегчения, ни разочарования в вопросе разрешения российско-азербайджанского кризиса. Если исходить из того, что в таких ситуациях лучшая новость – отсутствие новостей, то надо отдать должное СМИ обеих стран, прекративших нагнетать напряженность. Что мы поняли за эти 10 дней?

Что стало понятно после 27 июня?

Все отчетливее стали слышны голоса людей, нацеленных на миротворчество; заговорили о том, что принципиальных расхождений в позициях Москвы и Баку нет, но отношения все-таки нуждаются в перезагрузке и согласовании новых форматов сотрудничества; что роль азербайджанцев в российском бизнесе, образовании и других сферах, намного значимее, чем казалось тем, кто вбрасывает в политический лексикон термины, далекие от принципов, на которых строится многонациональное государство.

Начали осознавать, что предстоящий диалог должен учитывать складывающуюся геополитическую и геоэкономическую ситуацию, и без использования «мягкой силы» на Южном Кавказе России придется крайне не просто, тем более в условиях возросшей роли Азербайджана на мировой арене после победы в 44-дневной войне и проведения значимых международных мероприятий, в том числе на освобожденных территориях.

Вспомнили о том, что Азербайджан поддерживает тесные экономические отношения не только с центром, но и с регионами России, такими как приграничный Дагестан или тот же Татарстан. При этом стало очевидным присутствие в России на разных уровнях власти тюркофобских и исламофобских сил, активно транслирующих свою позицию через подконтрольные медиа-структуры.

Об этом достаточно объективно высказался на страницах СМИ, например депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов, ратующий за уважительное отношение не только ко всем национальностям, но и к каждому их представителю:

Национальный вопрос — тонкая материя; нужно внимательно и взвешенно подходить к любым решениям. Раскачать эту лодку не проблема, а вернуть ее в прежнее состояние трудно.

Как кризис в отношениях России и Азербайджана повлиял на туризм?

Несмотря на то, что российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданами «проявлять максимальную осторожность при поездках в Азербайджан», туроператоры заявили об отсутствии снижения числа бронирований путешествий. Ранее прошел фейк о том, что якобы россияне стали отказываться от поездок, думая, что в Азербайджане им больше не рады. Но туристы утверждают, что сотрудники туристической отрасли соседней страны демонстрируют исключительно доброжелательное отношение к россиянам. В прошлом году отдых в Азербайджане выбрало порядка 680 тысяч россиян, и за минувшие полгода Россия уже стала лидером турпотока. Туриста не обманешь – он сердцем чувствует.

Как Турция отреагировала на кризис в российско-азербайджанских отношениях?

Наконец, нельзя не упомянуть, сколько копий было сломано экспертами, раскручивавшими «турецкую версию» подоплеки кризиса в отношениях Москвы и Баку и предрекавшими, что он непременно закончится «полным контролем Анкары над Южным Кавказом». В эти выходные Реджеп Тайип Эрдоган вполне четко обозначил позицию Анкары как наблюдателя, а не интересанта, заявив, что Турция внимательно отслеживает напряженность и призывает обе стороны к сдержанности:

Верим, что разумное решение может быть найдено путем заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность… Наше самое большое желание в том, чтобы эти события не нанесли непоправимого ущерба отношениям России и Азербайджана. События локального характера и их последствия не должны выходить за допустимые пределы. Уверен, что две дружественные нам страны смогут решить эту проблему.

Эрдоган призвал не допускать резких скачков напряженности и дестабилизации в регионе, который и так пережил достаточно войн и конфликтов.

10 очень сложных дней в отношениях Москвы и Баку отчетливо показали, что без кризисов не бывает развития и прогресса. Сейчас, похоже, Россия и Азербайджан медленно, но верно отступают от опасной черты противоречий.