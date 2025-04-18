"Краснодар" не смог забрать Суперкубок России у ЦСКА

Кубанский ФК "Краснодар" не довел до предела свой триумф в этом футбольном сезоне – впервые став чемпионом России, он не взял Суперкубок, проиграв ЦСКА. Московский клуб обыграл кубанцев с минимальным счетом 1:0.

Новый чемпион РФ по футболу, кубанский футбольный клуб "Краснодар", не смог сегодня победить московский ЦСКА на встрече Суперкубка России, имеющей статус суперфинала национального футбольного первенства: чемпион страны должен встретиться с обладателем Суперкубка.

Суперкубок был разыгран в Казани. Первый хавтайм команды сыграли вничью 0:0. В самом начале второй хавтайма, на сорок восьмой минуте, московский футболист Игорь Дивеев поразил ворота кубанцев, сменив счет на 1:0.

После 40 минут игры в стиле первого хавтайма с поля был удален с красной карточкой в кармане краснодарский футболист Мозес Кобнан. Оказавшись в меньшинстве на последних минутах, кубанцы так и не смогли отыграться, в итоге при счете 1:0 в пользу москвичей Суперкубок России остался у ЦСКА.

Таким образом, московский клуб восьмой сезон становится держателей Суперкубка России, приближаясь к "Зениту" из Санкт-Петербурга (девять сезонов).