КПП "Рафах" останется закрытым – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" на границе Египта и Израиля останется закрытым, пока ХАМАС не выполнит свою часть сделки по мирному урегулированию.

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта останется закрытым, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Как отметили в офисе политика, вопрос открытия КПП зависит от ХАМАС, которые должны вернуть останки погибших заложников.

"Премьер-министр Нетаньяху заявил, что КПП "Рафах" не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, выполняет ли ХАМАС свою часть работы по возвращению погибших заложников и реализации согласованного плана"

– офис Нетаньяху

Ранее поступала информация, что пограничный пункт должен был открыться 20 октября.