Вестник Кавказа

Компании из Германии и Турции попали под санкции США из-за Ирана

Компании из Германии и Турции попали под санкции США из-за Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько компаний попали в санкционные списки США за поддержку Исламской Республики Иран. В частности, рестрикции затронули одну немецкую и одну турецкую компанию.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда компаний, оказавших поддержку ракетной, ядерной и оборонной программе Ирана. Об этом информирует американский Минфин.

В ведомстве уточнили, что рестрикции коснулись компаний из четырех стран – Германии, Ирана, Омана и Турции.

Ограничительные меры также затронули целый ряд физлиц.

В министерстве уточнили, что цель санкций являются "три сети закупок", с помощью которых Исламская Республика, в частности, приобретала материалы для своих ракет.

"США будут продолжать использовать свои средства для препятствования работы этих закупочных сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые могут помогать распространять Ирану беспилотники и ракеты"

– замглавы ведомства Брайан Нельсон

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