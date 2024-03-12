Компании из Германии и Турции попали под санкции США из-за Ирана

Несколько компаний попали в санкционные списки США за поддержку Исламской Республики Иран. В частности, рестрикции затронули одну немецкую и одну турецкую компанию.
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда компаний, оказавших поддержку ракетной, ядерной и оборонной программе Ирана. Об этом информирует американский Минфин.
В ведомстве уточнили, что рестрикции коснулись компаний из четырех стран – Германии, Ирана, Омана и Турции.
Ограничительные меры также затронули целый ряд физлиц.
В министерстве уточнили, что цель санкций являются "три сети закупок", с помощью которых Исламская Республика, в частности, приобретала материалы для своих ракет.
"США будут продолжать использовать свои средства для препятствования работы этих закупочных сетей и привлечения к ответственности тех стран, которые могут помогать распространять Ирану беспилотники и ракеты"
– замглавы ведомства Брайан Нельсон