Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин

Умер Ренат Акчурин, академик РАН, профессор, известный на весь мир как хирург, оперировавший Ельцина. Он сделал тысячи сложнейших операций, создал российскую школу коронарной микрохирургии, не только разработав ее принципы, но и обосновав необходимость их внедрения в широкую медицинскую практику.

Ренат Акчурин родился в Андижане в 1946 году. В детстве часто болел ангиной, но тогда не было особо ни врачей, ни лекарств, поэтому он запомнил только ласковые руки матери, не отходившей от его постели.

Будущий кардиохирург учился в музыкальной школе по классу фортепиано, но гаммы не любил. Ему больше нравилось читать научную фантастику Айзека Азимова, пытаться разобраться, как взаимодействуют люди и роботы.

На врача Акчурин учился сначала в Андижане, потом в московском Первом меде. На пятом курсе он познакомился со своей будущей женой Натальей – они вместе летели в Перу помогать пострадавшим от землетрясения.

После окончания института работал на износ одновременно хирургом отделения общей хирургии и травматологом в травмпункте; получил госпремию за достижения в области травматологической хирургии и при этом продолжал специализироваться на сосудистой хирургии, виртуозно выполнял все виды операций на сердце и сосудах.

В середине 1980-х Акучрина на два месяца отправили на стажировку в клинику американского хирурга Майкла Дебейки, который во время Второй мировой войны в чине полковника медицинской службы был главным хирургом в армии США. Именно Дебейки научил Акчурина четко следовать медицинским стандартам. Вернувшись в СССР, Ренат Акчурин начал внедрять в практику протоколы и добиваться хороших результатов; был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра РАМН.

Акчурин спас тысячи жизней, но легендарным хирургом его сделала операция на сердце президента России Бориса Ельцина. Хирург не раз говорил, что хотя обстановка накануне операции была очень напряженной, он не думал ни о какой политической ответственности, не ждал никаких наград, а просто делал свое дело и был очень рад, что всё получилось.

Своим учителем Акчурина считает множество врачей. Формируя команду, он говорил, что молодых коллег трудно отбирать, но если уже нашел подходящих, то работать с ними – одно удовольствие. Акчурин всегда старался дать путевку в жизнь талантливой молодежи, горящей медициной; с большим уважением относился к тем, кто выбрал профессию хирурга, понимая, что это тяжелый и долгий путь, на котором вряд ли получится разбогатеть или стать популярным. Своих учеников Акчурин тоже всегда призывал не делить пациентов на богатых и бедных, а думать только о том, что беспокоит человека, как быстрее поставить диагноз и вылечить.

Сам Акчурин - недаром читал в детстве про роботов - всегда искал новаторские подходы. После того как Россия попала под санкции и появились проблемы с оборудованием, надеялся, что страна сама сможет производить катетеры, зонды и искусственные водители ритма, заменив ими американские, французские и немецкие. Хирург сетовал на то, что в России перестали производить детали, которые способны годами находиться в человеческом организме, заменяя удаленные части органов, хотя Советский Союз был одним из лидеров на этом направлении.

В последнее время Ренат Акчурин тяжело болел, но говорил, что чувствует себя нормально - соответственно пережитому возрасту. Он всегда был занят и доволен своей работой. В ходе многочасовых операций мог дать фору молодым, а раскрывая секрет своей активности, утверждал, что просто любит движение, просыпается в 06.00 и гуляет не меньше часа.

Акчурин утверждал, что жизнь надо проживать так, чтобы было интересно вспоминать каждый прошедший день, и чтобы не было за это стыдно. Именно так он и жил.

"Вестник Кавказа" выражает глубокие соболезнования родным и близким Рената Сулеймановича.