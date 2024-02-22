Полный текст Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения, подписанного 29 августа 1997 года. Документ вступил в силу после ратификации сторонами 5 ноября 1998 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения был подписан 29 августа 1997 года в Москве.

Подписи под документом поставили президенты России и Армении Борис Ельцин и Левон Тер-Петросян.

Договор вступил в силу 5 ноября 1998 года. Он лежит в основе российско-армянских отношений.

Публикуем полный текст Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Арменией, размещенный на сайте МИД России.

Текст Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения

Российская Федерация и Республика Армения,

убежденные в том, что неуклонное развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечают жизненным интересам народов обоих государств и будут наилучшим образом содействовать их всестороннему развитию и процветанию,

опираясь на близость культур, многовековые традиции духовного общения и дружественные связи своих народов,

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, хельсинкского Заключительного акта и других документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, общепризнанным нормам международного права,

стремясь к сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств и исполненные решимости в соответствии с целями и принципами, содержащимися в документах, подписанных обоими государствами в рамках Содружества Независимых Государств, соблюдать обязательства, вытекающие из их участия в Содружестве, в частности из Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г.,

считая, что исторические судьбы и благополучие обоих государств неразрывно связаны с укреплением мира, безопасности и стабильности как в Закавказском регионе, так и во всем мире,

принимая во внимание важность согласованных действий обоих государств на международной арене по важнейшим вопросам, представляющим взаимный интерес,

стремясь содействовать в этих целях углублению сотрудничества в военно-политической, экономической и культурной областях,

подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных международных норм в области прав человека,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно укреплять традиционные отношения дружбы и всестороннего сотрудничества между обоими государствами в политической, экономической, военной, научной, культурной и других областях.

Они обязуются неуклонно руководствоваться принципами взаимного уважения их государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств и другими общепризнанными нормами международного права.

Статья 2

Высокие Договаривающиеся Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Республики Армения. Они будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из них, возникнет угроза вооруженного нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны и поддержания мира и взаимной безопасности. В ходе этих консультаций будут определяться необходимость, виды и размеры помощи, которую одна Высокая Договаривающаяся Сторона окажет другой Высокой Договаривающейся Стороне в целях содействия преодолению возникшей ситуации.

Статья 3

Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира или противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и окажут друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Статья 4

Самостоятельно решая вопросы обеспечения национальной безопасности и военного строительства, Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять тесное сотрудничество в этих областях и определят формы взаимодействия на основе настоящего Договора, двустороннего Договора о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года, а также других соответствующих соглашений.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять взаимодействие своих национальных вооруженных сил. В случае возникновения угрозы безопасности одной из Сторон или вооруженного нападения на одну из них Высокие Договаривающиеся Стороны будут исходить из принципа взаимного использования военных объектов и сооружений на условиях, установленных для национальных вооруженных сил, а также совместной эксплуатации объектов оборонного значения.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в проведении военно-технической политики, кооперировании военного производства с учетом стандартизации вооружений, включая финансирование согласованных военных программ.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут также сотрудничать в проведении политики в сфере экспорта и импорта военных технологий и оружия с соблюдением установленных международных правил.

Статья 5

Охрана границ Республики Армения с государствами, не входящими в Содружество Независимых Государств, будет осуществляться совместными усилиями Высоких Договаривающихся Сторон на основе соответствующих договоров между ними, исходя из интересов их собственной безопасности и коллективной безопасности СНГ.

Статья 6

Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать тесно сотрудничать в области внешней политики, взаимодействовать в деле укрепления мира, повышения стабильности и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всем мире. Они будут способствовать продолжению процесса разоружения, принятию мер по укреплению доверия и безопасности, а также становлению механизмов и институтов, содействующих усилению миротворческой роли ООН, ОБСЕ и СНГ. Высокие Договаривающиеся Стороны будут также прилагать усилия для содействия урегулированию региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих их интересы.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут совместно добиваться улучшения обстановки и обеспечения мира и безопасности как в Закавказском регионе, так и во всем мире, в том числе проводить консультации по международным проблемам, представляющим взаимный интерес, для осуществления в необходимых случаях согласованных действий.

Статья 7

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от участия в каких-либо действиях или мероприятиях, а также союзах и блоках, направленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не допускать, чтобы ее территория была использована в целях агрессии или иных насильственных действий против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон запрещает и пресекает создание и деятельность на своей территории организаций и групп, а также деятельность отдельных лиц, направленные против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 8

Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона будет обеспечивать гражданам другой Высокой Договаривающейся Стороны права и свободы личности, не допускать любые формы дискриминации по национальному признаку или признакам пола, языка, религии, по политическим или иным убеждениям в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Будут обеспечены свобода передвижения этих граждан и их право проживать, получать работу, приобретать недвижимость в обоих государствах в соответствии с законодательством каждой из Сторон.

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения в целях обеспечения и защиты прав своих граждан, постоянно проживающих на территории другой Стороны.

Статья 9

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Приоритетными направлениями помимо вышеупомянутых будут сотрудничество в осуществлении в международных организациях различных инициатив, не противоречащих интересам Высоких Договаривающихся Сторон, в обеспечении прав человека в соответствии с основополагающими международными документами, сотрудничество в области охраны окружающей среды, в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств.

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Статья 10

Правовой режим государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны, находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, регулируется на основе действующих многосторонних соглашений и законодательства Стороны места нахождения имущества, если в дальнейшем иное не будет предусмотрено соответствующими двусторонними соглашениями между Высокими Договаривающимися Сторонами.

Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принадлежности ей находящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии третьи лица или государства, то другая Сторона обязана принять все необходимые меры по охране и сохранению такого имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности.

Статья 11

Высокие Договаривающиеся Стороны, придавая важное значение устойчивому развитию и эффективному использованию экономического потенциала обоих государств, будут взаимодействовать в осуществлении проводимых экономических реформ на основе рыночных отношений, содействовать углублению экономической интеграции между обоими государствами, созданию условий для формирования общего экономического пространства в соответствии с обязательствами, вытекающими из двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, заключенных Высокими Договаривающимися Сторонами в рамках Содружества Независимых Государств.

В этих целях Высокие Договаривающиеся Стороны будут стремиться координировать свои действия при проведении финансовой, кредитно-денежной, валютной, налоговой, таможенной и социальной политики.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, которые могут затрагивать права и интересы другой Высокой Договаривающейся стороны.

Статья 12

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать развитию отношений в торгово-экономической и научно-технической областях на всех уровнях, созданию на своей территории благоприятных условий деятельности предприятий и предпринимателей другой Стороны, в том числе в области прямых инвестиций и их защиты, способствовать организации совместных финансово-промышленных групп, образованию и деятельности транснациональных объединений, а также других прогрессивных форм сотрудничества.

Стороны будут способствовать сохранению и развитию на взаимовыгодной основе производственной и научно-технической кооперации между хозяйствующими субъектами, прежде всего при разработке и производстве современной наукоемкой продукции, включая продукцию для нужд обороны, в том числе путем формирования межгосударственных и межотраслевых комплексных программ сотрудничества.

Статья 13

Высокие Договаривающиеся Стороны предпримут действия по обеспечению конвертируемости национальных валют, поддержанию их стабильности, развитию национальных валютных рынков, а также согласуют порядок определения валютных курсов.

Статья 14

Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять сотрудничество в развитии национальных систем транспорта и связи, телекоммуникаций и информатики, способствуя сохранению и рациональному использованию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем.

Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским и речным транспортом между обоими государствами и через их территории, в том числе с использованием соответствующих портов и станций, а также использование магистральных трубопроводов, электрических сетей и линий связи, расположенных на территориях Сторон, будут осуществляться на взаимовыгодных условиях и в порядке, определяемых отдельными соглашениями.

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в топливно-энергетической области, в том числе путем совместного производства и транспортировки энергоносителей. С этой целью Стороны будут содействовать созданию совместных компаний.

Статья 15

Признавая первостепенную роль взаимодействия в научно-технической сфере, Высокие Договаривающиеся Стороны будут принимать все меры к образованию общего научно-технического пространства с целью наиболее рационального использования интеллектуального, научного и технического потенциала обоих государств.

Стороны будут сотрудничать в области фундаментальных и прикладных наук, включая промышленные исследования, взаимное использование достижений современной науки, техники и технологии при соблюдении их законодательства и международных обязательств в области интеллектуальной и промышленной собственности,

Стороны будут содействовать углублению контактов между их национальными академиями и другими научными учреждениями, осуществлять развитие совместной инфраструктуры, обеспечивающей инновационную деятельность, оказывать содействие созданию и деятельности совместных научно-производственных коллективов, обеспечивать разработку и создание общей информационной сети в научно-технической сфере, поощрять осуществление общих программ и проектов, обмен опытом между учеными, специалистами и экспертами, а также создавать благоприятные условия для подготовки научных кадров.

Статья 16

Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать дальнейшему развитию сотрудничества в гуманитарной области, укреплять связи в различных областях культуры, способствовать расширению деловых контактов между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры, деятелями литературы и искусства на всех уровнях.

С учетом исторически сложившейся роли русского языка во взаимоотношениях российского и армянского народов Армянская Сторона будет создавать условия для углубленного изучения русского языка в системе образования Республики Армения. Российская Сторона будет создавать условия для удовлетворения потребности в изучении армянского языка на территории Российской Федерации.

Стороны будут содействовать созданию и деятельности культурных центров, взаимодействовать в сферах народного образования, подготовки кадров в области культуры, печати, информации, туризма и спорта.

Статья 17

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, охраны труда, социальной защиты и пенсионного обеспечения.

Статья 18

Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств Высоких Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются.

Статья 19

Споры относительно толкования и применения настоящего Договора подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между Высокими Договаривающимися Сторонами.

Статья 20

В целях координации деятельности по осуществлению положений настоящего Договора Высокие Договаривающиеся Стороны будут при необходимости создавать путем заключения отдельных соглашений совместные консультативные органы.

Статья 21

Высокие Договаривающиеся Стороны будут содействовать расширению парламентских связей между ними.

В целях содействия реализации настоящего Договора Высокие Договаривающиеся Стороны учредят постоянно действующую межпарламентскую комиссию по сотрудничеству.

Статья 22

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, который состоится в Ереване.

Статья 23

Настоящий Договор заключается на срок двадцать пять лет и будет автоматически продлеваться каждый раз на последующие десятилетние периоды, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, уведомив об этом в письменной форме другую Высокую Договаривающуюся Сторону не менее чем за один год до истечения соответствующего периода его действия.

Совершено в Москве 29 августа 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.