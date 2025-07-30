Вестник Кавказа

"Комета" отправилась из Сочи в Сухум

Пляж в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Первую "Комету" запустили из Сочи до Сухума. Время в пути составит 2,5 часа.

Первая "Комета" отправилась в тестовый рейс из Сочи в Сухум, сообщают СМИ. 

Пассажирское судно "Космонавт Павел Попович" покинуло пристань Сочи в 15:30. Через два с половиной часа "Комета" должна достигнуть абхазского берега. Отмечается, что судно полностью загружено. 

В Абхазии  в конце июля завершили работы по модернизации причала для приема "Кометы". 

Напомним, что скоростные пассажирские катеры с начала июня также курсируют между Сочи и Геленджиком.

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