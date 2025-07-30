"Комета" отправилась из Сочи в Сухум

Первую "Комету" запустили из Сочи до Сухума. Время в пути составит 2,5 часа.
Первая "Комета" отправилась в тестовый рейс из Сочи в Сухум, сообщают СМИ.
Пассажирское судно "Космонавт Павел Попович" покинуло пристань Сочи в 15:30. Через два с половиной часа "Комета" должна достигнуть абхазского берега. Отмечается, что судно полностью загружено.
В Абхазии в конце июля завершили работы по модернизации причала для приема "Кометы".
Напомним, что скоростные пассажирские катеры с начала июня также курсируют между Сочи и Геленджиком.