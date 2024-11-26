Кобахидзе снова стал председателем "Грузинской мечты"

Ираклий Кобахидзе стал новым председателем "Грузинской мечты". Место стало вакантно после ухода из политики Ираклия Гарибашвили.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе стал новым председателем правящей в стране партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Отмечается, что решение о назначении руководителя грузинского правительства на должность главы партии было принято на съезде "Грузинской мечты".

Стоит добавить, что место председателя освободилось после того, как занимавший эту должность с февраля 2024 по 25 апреля 2025 года Ираклий Гарибашвили заявил о своем уходе из политики.

Действующий премьер назначен на этот пост во второй раз. Впервые Кобахидзе возглавил правящую партию в январе 2021 года и руководил до января прошлого года.

Председателями в разное время были основатель партии, а ныне почетный председатель Бидзина Иванишвили, а также экс-премьеры – Ираклий Гарибашвили и Георгий Квирикашвили.