"Грузинскую мечту" может возглавить Кобахидзе

Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе может занять пост председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – имя нового председателя партии назовут завтра, 7 мая, на съезде партии.

Пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – достойное назначение для действующего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, поскольку он принимает активное участие в решении большинства партийных вопросов, заявил сегодня депутат от "Грузинской мечты" Леван Махашвили.

"Кто станет председателем партии – заранее сказать не могу, но если будет выдвинута кандидатура Кобахидзе, я это только приветствую, и для него это не будет ново, ведь он уже занимал этот пост и активно участвовал в партийных вопросах"

- Леван Махашвили

Выборы нового председателя правящей партии пройдут уже завтра, 7 мая, на съезде партии, который станет знаковым для ее членов – фактически накануне выборов в органы местного самоуправления в партии появятся новый руководитель и политсовет, к тому же на столь масштабной встрече правящая команда сможет обсудить те темы, которые важны для страны и населения, отметил депутат, передает Sputnik Грузия.

Это позволит оценить пройденный путь и спланировать дальнейшие шаги как во внутренней, так и во внешней политике страны, – добавил Махашвили.Напомним, место председателя партии стало вакантно после того, как Ираклий Гарибашвили, занимавший этот пост с февраля 2024 года, 25 апреля заявил, что уходит из политики.