Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция осталась без своего рупора

Грузинская оппозиция осталась без своего рупора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии прекратил вещание оппозиционный телеканал "Мтавари архи" –скандальный телеканал уходит в интернет, где и будет работать только его цифровой департамент, обновляя социальные сети и сайт телеканала.

Власти скандального оппозиционного телеканала "Мтавари архи" сегодня отключили свое вещание, сделано это было из-за финансовых трудностей, говорится в его заявлении.

"Мы выдержали невозможное, но, как это, к сожалению, часто бывало в истории Грузии, нашу крепость сломали изнутри… Нас разрушил именно тот, кто в свое время помогал в строительстве этих неприступных стен - один из наших основателей"

- телеканал

Руководство телеканала, продержавшегося "на плаву" почти 6 лет, называет причиной закрытия в том числе личные цели одного из собственников бизнесмена Зазы Окуашвили, не исключая и мотивов мести, передает ТАСС.

Как бы то ни было, после прекращения эфира останется только цифровой департамент телеканала, который будет заниматься обновлением его соцсетей и сайта.

В свою очередь генеральный директор "Мтавари архи" Георгий Габуния обвинил Окуашвили в том, что он действует в интересах правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Телеканал начало лихорадить в середине февраля, когда он ограничил вещание, перестав транслировать в прямом эфире и выпуски новостей, и другие телепрограммы.

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