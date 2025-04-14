Когда выберут нового председателя "Грузинской мечты"?

Кто станет новым председателем правящей партии "Грузинская мечта"? Это станет известно через неделю. В этот день состоится съезд партии, на котором и планируется выбрать председателя.

Председателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будут выбирать в следующую среду, седьмого мая, рассказали в пресс-службе партии.

В этот день состоится ее съезд, участники которого и проголосуют за будущего председателя. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в этот же день станет известен обновленный состав политсовета партии.

Напомним, что предыдущий председатель Ираклий Гарибашвили 25 апреля сообщил, что не собирается больше заниматься политикой и покидает пост. Кресло председателя "Грузинской мечты" он занял в феврале минувшего 2024 года.

Стоит отметить, что "Мечта" проводит съезд в преддверии масштабных муниципальных выборов, которые состоятся 4 октября. На этих выборах жители всех городов и районов Грузии будут выбирать тех, кто будет руководить отдельными населенными пунктами и районами.

Ранее вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что в "Мечте" уже достигли договоренности по кандидату на должность председателя.