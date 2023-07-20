Вестник Кавказа

Кобахидзе пригласил Мирзиеева на форум Шелкового пути

Кобахидзе пригласил Мирзиеева на форум Шелкового пути
Лидеры Грузии и Узбекистана на конференции ООН обсудили сотрудничество двух стран. Мирзиеев получил приглашение в Тбилиси на форум Шелкового пути.

Премьер-министр Грузии и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. 

На полях конференции ООН Кобахидзе и Мирзиев обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей двух стран, также был затронут вопрос о перспективах углубления сотрудничества Грузии и Узбекистана в различных отраслях.

Грузинский премьер пригласил президента Узбекистана посетить Грузию, где 22-23 октября состоится "Тбилисский форум Шелкового пути".

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