Кобахидзе пригласил Мирзиеева на форум Шелкового пути

Лидеры Грузии и Узбекистана на конференции ООН обсудили сотрудничество двух стран. Мирзиеев получил приглашение в Тбилиси на форум Шелкового пути.
Премьер-министр Грузии и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели встречу на третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
На полях конференции ООН Кобахидзе и Мирзиев обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей двух стран, также был затронут вопрос о перспективах углубления сотрудничества Грузии и Узбекистана в различных отраслях.
Грузинский премьер пригласил президента Узбекистана посетить Грузию, где 22-23 октября состоится "Тбилисский форум Шелкового пути".