Грузия планирует увеличить перевозки по Срединному коридору

Власти Грузии планируют пятикратно увеличить грузооборот железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, чтобы стать крупным транспортным и торговым хабом в проекте Нового Шелкового пути.

Грузия нарастит грузовые перевозки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил сегодня гендиректор АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) Лаша Абашидзе.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги.

"В этом году объем грузоперевозок уже растет, и для нас важно увеличить объем китайских грузов с китайского направления в Срединный коридор. Поэтому мы приехали на место, чтобы убедиться, что эти грузы перевозятся бесперебойно, и работаем над тем, чтобы как минимум ежегодно увеличивать объемы перевозок грузов по этому маршруту"

- Лаша Абашидзе

Пока движение грузовых составов по БТК идет в тестовом режиме – так, сегодня на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который отправится через Турцию в Европу, передает Sputnik Грузия.

Ожидается, что с полноценным вводом в строй Срединного коридора грузооборот увеличится с 1 млн т в год до 5 млн, а в ближайшей перспективе еще в три раза - до 15 млн т в год.

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс уже признана одним из 100 крупнейших мировых стратегических проектов.