Азербайджан и Китай будут вместе развивать Срединный коридор

Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги", находящаяся с визитом в Китае, сегодня подписала с президентом Государственной корпорации "Китайские железные дороги" важный меморандум в железнодорожной сфере.

Азербайджан и Китай будут развивать и укреплять сотрудничество в области железнодорожного транспорта, транзита, а также реализации цифровых проектов - меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги" сегодня подписали в Пекине железнодорожники двух стран.

Документ о сотрудничестве между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и корпорацией "Китайские железные дороги" подписали глава АЖД Ровшан Рустамов и президент КЖД Сун Сюду, передает АЗЕРТАДЖ.

Документ регулирует применение современных и цифровых технологий для международных перевозок, оптимизацию управленческих процессов, повышение эффективности перевозок и качество предоставляемых услуг.

Особое внимание в нем уделено стратегической важности развития мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Срединному коридору), который Азербайджан рассматривает как важную транзитную связь между Востоком и Западом.

Меморандум определяет связь этого маршрута с логистическими терминалами в Китае и Азербайджане, а также присоединение китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) к созданному железнодорожными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd. в контексте реализации инициативы "Один пояс - один путь".