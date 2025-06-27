АЖД укрепляет сотрудничество с китайскими компаниями

Делегация ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) находится с рабочим визитом в Китае. Азербайджанские железнодорожники договариваются с коллегами о покупке семи новых локомотивов и активизации грузовых перевозок.

Сегодня в рамках своего визита в КНР представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) встретились с представителями китайских транспортно-логистических компаний, результатом которых стал ряд важных договоренностей, сообщили в АЖД.

Азербайджанские железнодорожники провели беседы с вице-президентом китайской корпорации China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Фаном Фэном и председателем Чжучжоуского завода по производству локомотивов Ван Цяолинем, в ходе которых председатель АЖД Ровшан Рустамов напомнил китайским коллегам о важности обновления и расширения парка локомотивов на фоне растущей роли Азербайджана в международной транспортно-логистической цепочке, сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Стороны обсудили детали соглашения, согласно которому Азербайджан купит у Китая семь новых локомотивов, а специалисты АЖД пройдут учебные курсы и тренинги в Поднебесной и обменяются опытом с китайскими коллегами.

Еще одна важная встреча прошла с руководителем порта Ляньюньган Ван Гой Чжао: на ней стороны уделили особое внимание сотрудничеству АЖД с портом для развития транспортной связи между Востоком и Западом в рамках Срединного коридора в свете интеграции Бакинского международного морского порта (БММП) в структуру АЖД, что позволит эффективно управлять портово-железнодорожными операциями и предоставлять комплексные услуги по логистике для международных партнеров.

Сейчас перевалочная мощность БММП составляет 15 млн т грузов в год, включая 150 тыс контейнеров, в будущем эти показатели вырастут до 25 млн т и 500 тыс контейнеров.

Стороны отметили значительный рост объемов грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном – с 287 блок-поездов в минувшем 2024 году, до 199 только за первые 6 месяцев текущего 2025 года, что требует активизировать перевозки по маршруту Ляньюньган–Баку как приоритетному направлению.

Также стороны обсудили перспективы увеличения объемов грузоперевозок по Срединному коридору, расширение контейнерных перевозок и согласование плана действий по наращиванию транспортировки.

Визит делегации АЖД в Китай продлится до 11 июля, говорится в сообщении.