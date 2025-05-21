Китай поможет Азербайджану провести аутсорсинг электросетей

Институт электроэнергетического планирования и инжиниринга КНР поможет министерству энергетики Азербайджана провести исследование электросетей страны с целью их оптимизации и интеграции в них возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего визита в китайский Нинбо сегодня встретился с вице-президентом компании China Energy Engineering Corporation Limited Сюй Лу и подписал важное соглашение с Институтом электроэнергетического планирования и инжиниринга КНР (EPPEI) по исследованию электросетей Азербайджана, говорится в сообщении министерства.

Согласно документу, институт EPPEI поможет министерству провести исследование электропередающих сетей страны: он проведет моделирование и симуляцию с учетом текущего состояния энергетической системы Азербайджана. Энергетики двух стран спрогнозируют потребность в электроэнергии до 2030 года и последующие периоды, а также выработают рекомендации по интеграции в них масштабных возобновляемых источников энергии, передает Sputnik Азербайджан.

Также стороны обсудили ход реализации Плана действий в рамках подписанного в июне Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве в энергетической сфере, в том числе - электроэнергетическое планирование и сетевые исследования в Азербайджане, создание Совместного центра исследований зеленой энергетики и проекты СЭС, ВЭС и гидроэлектростанций.

Азербайджан и Китай запланировали дальнейшие совместные шаги по каждому из этих проектов.