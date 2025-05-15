Кобахидзе подвел грузинские итоги саммита Европейского политического сообщества в Тиране

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе поведал об успехах визита в Тирану, где накануне прошел VI саммите Европейского политического сообщества: европейские лидеры не отказывались от неформального диалога с ним, а некоторые сами инициировали беседу. Кобахидзе ощутил, что европейские политики соскучились по нормальным контактам с Тбилиси.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, накануне участвовавший в VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания) рассказал о результатах своей поездки. Он сообщил, что, несмотря на давление структур ЕС на Тбилиси, ему удалось провести хорошие встречи с главами европейских государств.

Официально Грузия не обратилась ни к одному европейскому государству об организации двусторонних переговоров с Кобахидзе на полях саммита ЕПС в Тиране, однако грузинский премьер в неформальном режиме успел пообщаться в течение дня с 30 европейскими лидерами. По его словам, все они проявили понимание, что ЕС необходимо сохранять контакты с Грузией.

"Было видно, что наши европейские партнеры соскучились по отношениям с Грузией. В реальности, все должны осознать, что Грузия играет очень важную роль для Европы, конкретно – для Евросоюза, наша роль в регионе очень важна"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер отметил, что некоторые из европейских лидеров сами подошли к нему и завязали диалог о двусторонних отношениях и связях Евросоюза с Грузией. Также он успешно выступил на одном из круглых столов и призвал ЕС отказаться от несправедливых подходов к Тбилиси.

Согласно пресс-релизу грузинского Кабмина, известно лишь о двух сравнительно продолжительных неофициальных встречах Ираклия Кобахидзе на саммите в Тиране – с председателем правительства Словакии Робертом Фицо и венгерским премьером Виктором Орбаном.