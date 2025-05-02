Кобахидзе на саммите в Тиране заявил о несправедливости к Грузии

В отношении Грузии происходит несправедливость, рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, обращаясь к участникам саммита Европейского политического сообщества. Политик призвал исправить ее.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявил о несправедливом отношении к Грузии и подчеркнул, что ее необходимо исправить. О том, с какими словами он обратился к участникам саммита, глава грузинского правительства рассказал сам.

По его словам, в своей речи он охватил различные темы. В том числе Кобахидзе поведал о том, каковы перспективы развития Европы с точки зрения Тбилиси. Премьер рассказал и о взглядах Грузии на СВО на Украине, а также об отношение, которое существует сейчас к Грузии.

"Мы подчеркнули, что в отношении Грузии существует определенная существенная несправедливость, которую необходимо изменить"

– Кобахидзе

Кроме того, в беседе с журналистами премьер-министр сообщил, что власти Грузии готовы к переговорам и к открытым и конструктивным беседам с партнерами.

"Грузия заявила о желании перезагрузки отношений, и для этого необходимо проводить детальный диалог со всеми лицами, ответственными за принятие решений"

– Кобахидзе