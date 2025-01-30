Грузия назвала условие возвращения в ПАСЕ

Грузинская делегация готова вернуться в ПАСЕ, если ее мандат будет безоговорочно признан ассамблеей. Ранее Грузия отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за выдвинутых условий.

Грузия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если мандат ее делегации будет безоговорочно признан ассамблеей, заявил журналистам депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.

Он уточнил, что в тексте решения ПАСЕ условия для признания мандата грузинской делегации были сформулированы как требования. Позже, по его словам, президент ассамблеи Теодорос Русопулос назвал их рекомендациями.

"Однако, что те вопросы, которые мы обозначили как предварительные условия для полноценного признания мандата грузинской делегации, президент ПАСЕ назвал просто рекомендациями и заявил, что они не были обязательными к исполнению. Однако из текста это совершенно точно так не читалось"

- Николоз Самхарадзе

Напомним, что в начале 2025 года ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с возможностью приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, одним из которых было проведение досрочных выборов в парламент. В ответ на это Грузия отказалась от участия в работе ПАСЕ и отозвала свою делегацию.

Спустя время президент ПАСЕ Теодорос Русопулос выразил готовность способствовать устранению всех возможных барьеров для возвращения грузинской делегации.