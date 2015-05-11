Китай потребовал у Франции справедливой оценки ядерной программы Ирана

Замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй сегодня провел телефонную беседу с гендиректором отдела МИД Франции по политическим вопросам Фредериком Мондолони, призвав его гарантировать право Ирана на использование мирного атома.

В канун трехсторонних переговоров по иранской ядерной программе, которые пройдут завтра в Тегеране между Ираном, Россией и Китаем, заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй провел телефонную беседу с генеральным директором по политическим вопросам и безопасности министерства иностранных дел Франции Фредериком Мондолони.

Главной темой беседы дипломатов двух стран стала необходимость возобновления диалога и обеспечения права Ирана на мирное использование ядерной энергии, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

В разговоре с французским коллегой Ма Чжаосюй отметил: иранская ядерная проблема требует немедленного урегулирования политическими и дипломатическими средствами, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

Китай готов стать посредником в переговорах и приложить максимум усилий для того, чтобы они прошли максимально конструктивно, отметив: властям ЕС следует занять справедливую позицию по отношению к ИРИ, гарантируя стране право на мирное использование ядерной энергии.