Иран анонсировал переговоры с Россией и Китаем по ядерной тематике

В Тегеране заявили, что Иран проведет переговоры с Россией и Китаем по ядерной тематике. Встреча пройдет не на уровне глав МИД.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи анонсировал предстоящие трехсторонние переговоры России, Ирана и Китая.

Как отметил пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики, встреча представителей трех государств пройдет завтра, 22 июля, в Тегеране.

Багаи подчеркнул, что переговоры будут проходить не на уровне руководителей МИД Ирана, России и Китая. Дипломат добавил, что стороны обсудят ядерную тематику.

Подход России к ядерной программе Ирана

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о позиции России по иранской ядерной проблеме после ирано-израильской войны.

"Москва всегда настаивала, что в Иране не должно быть ядерного оружия. Это аксиома. Но кроме того в России всегда подчеркивали, что Иран, как и любое государство, имеет право развивать свою ядерную составляющую на основе соблюдения требований Договора о нераспространении ядерного оружия и требований МАГАТЭ. Иран – участник и ДНЯО, и МАГАТЭ, следовательно, ему не должна быть запрещена мирная ядерная программа", - сообщил он.

"Заинтересованность России в развитии мирной составляющей иранской ядерной программы понятна, поскольку это создает одно из направлений российско-иранского сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Россия построила один блок Бушерской атомной станции, он в настоящее время работает, и строит еще два. Россия на практике оказывает содействие развитию мирной программы иранского атома, и настаивает, что она должна быть сохранена", - подчеркнул Владимир Сажин.

Перспективы иранской ядерной программы

Востоковед отметил, что переговоры РФ-Иран-КНР в Тегеране пройдут в очень сложной обстановке, так как другие участники предыдущей ядерной сделки давят на Иран с целью полного прекращения обогащения урана в республике.

"В пятницу 25 июля в Стамбуле пройдут ядерные переговоры между Ираном и тремя европейскими странами, участницами и авторами СВПД 2015 года – Британией, Германией, Францией. Эти страны предупредили Иран, что если в ближайшее время, до конца августа, не будет решена иранская ядерная проблема (то есть заключено соглашение, в котором Иран обязуется полностью отказаться от обогащения урана), то они на основе резолюции СБ ООН по СВПД введут санкции, предусмотренные в крайних случаях этой резолюции. Из-за этого положение Ирана очень сложное", - указал он.

"Ясно, что Иран не хочет соглашаться на обнуление обогащения урана на своей территории. По всей вероятности, именно это будет главным вопросом, который будет обсуждаться между Ираном и Россией и Китаем как двумя другими участниками и авторами СВПД. Накануне встречи Ирана с европейцами он обсудит с Москвой и Пекином, что можно сделать в этом направлении, какой может быть найден компромисс. Хотя что именно можно сделать, сказать пока трудно", - продолжил Владимир Сажин.

"Европейцы могут ввести эти санкции, предусмотренные резолюцией Совбеза ООН по СВПД, до середины октября этого года. Поскольку механизм ввода этих санкций занимает 30 дней, европейцы как раз настаивают, чтобы до конца августа Иран решил для себя вопрос о ядерной сделке и обнулении обогащения урана. Как могут тут помочь Китай и Россия, неясно – если только дипломатическим путем, не более того. Других рычагов влияния на европейскую тройку и США практически нет, а заблокировать введение этих санкций они не имеют возможности", - заключил востоковед.