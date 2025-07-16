Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 27 июля в Женеве – СМИ

Sky News Arabia: Тегеран обсудит ядерную сделку с "евротройкой" 27 июля.
Переговоры Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) состоятся в Женеве 27 июля, передали арабские СМИ.
"Переговоры Ирана с "евротройкой" состоятся в Женеве 27 июля"
– Sky News Arabia
Ранее стало известно, что европейские страны договорились восстановить санкционный режим в отношении Исламской Республики, если до конца лета не будут достигнуты результаты по иранской ядерной сделке. Для этого европейские власти готовы использовать "механизм возврата санкций".