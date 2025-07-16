Вестник Кавказа

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 27 июля в Женеве – СМИ

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Sky News Arabia: Тегеран обсудит ядерную сделку с "евротройкой" 27 июля.

Переговоры Ирана с "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) состоятся в Женеве 27 июля, передали арабские СМИ. 

"Переговоры Ирана с "евротройкой" состоятся в Женеве 27 июля"

– Sky News Arabia

Ранее стало известно, что европейские страны договорились восстановить санкционный режим в отношении Исламской Республики, если до конца лета не будут достигнуты результаты по иранской ядерной сделке. Для этого европейские власти готовы использовать "механизм возврата санкций".

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