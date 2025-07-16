Вестник Кавказа

"Евротройка" и Иран договорились о проведении переговоров – СМИ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча "Евротройки" и Ирана может пройти в ближайшее время. В настоящее время стороны ведут переговоры о месте ее проведения и дате.

Представители "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Ирана достигли договоренности о проведении переговоров, посвященных ядерной проблематике. Об этом сообщил информированный источник.

О месте и дате встречи договориться пока не удалось, пишет агентства Tasnim.

По его данным, стороны продолжают вести переговоры по данному вопросу.

Несколько дней назад сообщалось, что встреча дипломатов из стран "евротройки" и Ирана может пройти либо в Вене, либо в Женеве.
Напомним, ранее стало известно, что "евротройка" готова будет восстановить санкционное давление на Исламскую Республику, если до конца лета не будет никаких подвижек в вопросе ядерной сделки.

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