Евросоюз не торопится "на автомате" возвращать антииранские санкции

Станы Евросоюза признали крайне деликатным вопрос автоматического восстановления санкций против Ирана, пояснив это тем, что такие рестрикции должны комментировать сами страны "евротройки".

Вопрос о восстановлении санкций против Ирана в случае невыполнения им условий ядерной сделки должны комментировать страны "евротройки" (E3 - Великобритания, Германия, Франция), заявил сегодня на брифинге в Брюсселе представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Резолюция Совета Безопасности 2231, касающаяся СВПД, в котором участвуют страны E3 и ЕС, предусматривает новый потенциал snapback. И запуск этого механизма может комментировать E3, это в их компетенции"

- Ануар аль-Ануни

Евросоюз готов комментировать переговоры по иранской ядерной программе, но – в рамках дискуссий с иранскими коллегами, добавил он, передает "Интерфакс".

Несмотря на то, что ЕС не допускает обладание Ираном собственным ядерным оружием, достичь мирного соглашения в этом вопросе можно только с помощью дипломатии, отметил аль-Ануни.

Обстановка на местах остается хрупкой, а прекращение огня только дает Евросоюзу паузу для ведения переговоров и немедленного их возобновления, - добавил аль-Ануни, сделав упор на неотложность возобновления сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.