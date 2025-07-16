"Евротройка" обсудит ядерное соглашение с Ираном – СМИ

Страны "Евротройки" собираются на следующей неделе провести переговоры с представителями Ирана для обсуждения ядерной сделки. Встреча может состояться в Австрии или Швейцарии.

На следующей неделе в Европе должна состояться дипломатов из стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Ирана. Об этом сообщают информированные источники

По данным портала Axios, на предстоящей встрече будет обсуждаться ядерная сделка.

Переговоры пройдут либо в Вене, либо в Женеве. Исламскую Республику на них могут представить замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи и замглавы МИД по международным вопросам Казем Гариб-Абади.

Ранее сообщалось, что "евротройка" вернет санкции в отношении Ирана, если в течение ближайших полутора месяцев не будет никаких подвижек в вопросе ядерной сделки.