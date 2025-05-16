Китай открыл сейсмические станции в Армении

В пяти районах Армении появились сейсмические станции при поддержке правительства Китая. Центр сети будет расположен в Гюмри, где в 1988 году произошло разрушительное землетрясение.

Несколько сейсмический станций открылось в пяти районах Армении при поддержке Китая. Торжественная церемония прошла в республиканской Национальной академии наук, рассказал глава НАН Ашот Сагиян.

Он передал, что не случайно армяно-китайский центр сети будет располагаться в Институте геофизики инженерной сейсмологии в Гюмри – городе, который был почти полностью разрушен землетрясением 1988 года. Сагинян также поблагодарил правительство и посольство Китая, а также Институт геофизики КНР.

Руководитель Управления по наблюдению за землетрясениями КНР Кун Ван, в свою очередь, отметил, что Китай рад делиться с Арменией опытом в сейсмологии, так как обе страны подвержены риску землетрясений.

Накануне станции запустили в пробном режиме, в ходе чего они зафиксировали подземные толчки в Японии, которые находились на расстоянии более 10 тыс км.