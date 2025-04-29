Вестник Кавказа

Границу Грузии и Армении потрясло еще раз

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Новое землетрясение произошло на границе Грузии и Армении. Их ощутили жители населенных пунктов в Ширакской области.

На армяно-грузинской границе зафиксировали очередное землетрясение. Его магнитуда составила 2,8, рассказали в Сейсмической службе Армении.

Подземные толчки произошли примерно в 16:30 по местному времени (15:30 по мск). Их очаг залегал в 10 километрах от населенного пункта Бавра в Ширакской области. По данным сейсмологов, сила землетрясения достигла 3-4 балла по 12-балльной шкале.

Их ощущали жители населенных пунктов Бавра, Сарагюх и Ашоцк.

Напомним, что предыдущее землетрясение в этой области произошло сегодня в 10:11.

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