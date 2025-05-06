Кенгерли встречает новых жителей

В освобожденное от армянской оккупации и фактически отстроенное заново село Кенгерли в Агдамском районе Азербайджана сегодня возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Сегодня на слуху снова село Кенгерли в Агдамском районе Азербайджана – по поручению президента страны в него возвращается еще 48 семей вынужденных переселенцев, а это – еще 206 его новых жителей.

Теперь все они получат собственное новое жилье, а главное – смогут жить и трудиться на родине, передает Trend.

Уже сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тыс человек, и Кенгерли – один из рекордсменов по заселению. Меньше недели назад, 23 мая, население села выросло на 232 человека - группа переселенцев, а это 49 новых семей, уже получила ключи от новых домов.