Казахстан запретит ввоз куриных яиц

Казахстан запретит ввоз яиц автотранспортом из третьих стран и стран ЕАЭС. Об этом проинформировали в Минсельхозе республики.

В мае в Казахстане вступит в силу запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом, проинформировали в Минсельхозе Казахстана.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан»

– Минсельхоз Казахстана

В документе отмечается, что запрещается ввозить продукцию как из третьих стран, таки с территории ЕАЭС. Уточняется, что республика не нуждается во ввозе яиц, так как спрос полностью обеспечен местными производителями.

Ранее Союз птицеводов республики сообщал о том, что в 2020-2021 годах значительная часть поголовья птицы погибла из-за птичьего гриппа. Тогда закрылись многие фабрики. Многим предприятиям так и не удалось оправиться от случившегося. По статистике, в прошлом году были закрыты 12 птице фабрик, много предприятий выставлены на продажу.