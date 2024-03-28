Аграрии Узбекистана в пять раз увеличат плантации шафрана

Узбекистанского шафрана будет больше – в ближайшие три года аграрии страны пятикратно нарастят площадь территорий под возделывание культуры в Джизакской области, что позволит производить ежегодно 20 тонн "красного золота".

В течение ближайших трех лет поля в Бахмальском районе Джизакской области Узбекистана, на которых произрастает шафран, увеличат с 400 до 2 тыс га, что позволит собирать с них до 20 т уникальной специи.

Инвестиции в новый аграрный проект потребуются немалые – порядка 80 млн евро, однако и отдача будет скорой – количество специи, востребованной во всем мире и, стоит заметить, весьма дорогой, вырастет с 1,8 до 20 т, планы аграриев страны уже одобрил президент Кзбекистана Шавкат Мирзиеев, который и дал указания увеличить посевные площади под культуру, передает Podrobno.uz.

Шафран, или, как его называют в Европе, крокус – растение не редкое, хотя чаще оно выращивается в домашних условиях и носит декоративный характер. А вот что касается его выращивания в промышленных масштабах, а в качестве специи используются тычинки, то растение требует открытого солнечного местоположения и проницаемой почвы, что значительно усложняет его культивирование.

Что касается узбекистанского шафрана, то они имеет сертификат USDA ORGANIC и экспортируется во множество стран мира, включая Южную Корею, Саудовскую Аравию и страны Европы. При этом цена настоящего шафрана может доходить до $20 за грамм, а в неурожайные годы подниматься еще выше.