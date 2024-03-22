Высохшее Аральское море превратят в питомник растений

В Казахстане работают над решением экологической проблемы, возникшей в результате высыхания Аральского моря. Бывшее морское дно планируется превратить в зеленый оазис.

Территории, которые прежде занимало Аральское море в Казахстане, решили озеленить - в ближайшие два года свыше миллиона саженцев будут высажены на осушенном морском дне.

Дно высохшего Аральского моря станет питомником, на это потребуется около 4 млн саженцев, при этом во всем Казахстане за год выращивается только 1 млн. Питомник будет создаваться поэтапно, до конца 2025 года будет высажено 1,1 млн растений.

В министре экологии и природных ресурсов Казахстан обсуждалось два способа озеленения Арала - с помощью семян и саженцев, второй признан более эффективным, рассказа глава ведомства Ерлан Нысанбаев.

"Солевые пыли, которые появляются из-за высыхания Аральского моря, имеют негативное влияние на сельское хозяйство всего региона. Поэтому важно покрыть осушенное дно растительностью"

– Нысанбаев