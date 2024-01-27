Задачи по спасению Аральского моря озвучили в Казахстане

C 2024 по 2026 год Казахстан будет председательствовать в МФСА. В число своих основных задач на этот период в республике назвали развитие сотрудничества в вопросе решения экологических проблем и по внедрению элементов "зеленой" экономики.

Международный фонд спасения Арала в период председательства Казахстана будет продолжать реализацию двух ключевых программ. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета фонда Асхат Оразбай.

"Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) и ее систематизированный мониторинг, а также Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА). Период реализации обеих Программ – до 2030 года"

– глава комитета

Он также перечислил основные цели председательства республики в МФСА.

"Это дальнейшее повышение уровня сотрудничества по вопросам комплексного использования и охраны водных ресурсов, решения экологических проблем, социально-экономических аспектов и внедрение элементов "зеленой" экономики в странах Центральной Азии"

– Асхат Оразбай

Он напомнил, что экологическая проблема Аральского моря стала появляться в 1960-1970-е годы и привела к тому, что четвертое по величине озеро мира уменьшилось сначала в два, затем в три и в четыре раза, и сейчас продолжает неуклонно сокращаться.

В этой связи руководитель призвал изучить весь спектр проблем и осуществляемых работ, после чего приступить к скорейшему их решению. В их число, в частности, входит снижение рисков стихийных бедствий и улучшение качества воды.