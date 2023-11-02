Восстановление Арала - Казахстан готовится ко второй фазе

В 2024 году Казахстан на три года получил председательство в фонде спасения Арала. Составлена дорожная карта по проекту восстановления водоема, готовится встреча с представителями Всемирного банка.

В Казахстане ведутся подготовительные работы для второй фазы проекта по восстановлению Северного Арала.

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз, выступая на аппаратном совещании, посвященному председательству Казахстана в Международном фонде спасения Арала (МФСА), рассказал, что в настоящее время госэкспертизу проходит технико-экономическое обоснование проекта по восстановлению Аральского моря. Идет процесс подготовки ко второй фазе проекта. Составлена дорожная карта.

Восстановление Арала ведется при участии Всемирного банка, вскоре состоится встреча представителей банка с министром Нуржаном Нуржигитов. По словам министра, в рамках трехлетнего председательства Казахстана в МФСА необходимо нивелировать процесс роста дефицита воды путем накопления той влаги, что образуется на территории республики и "оперативного внедрения влагосберегающих технологий, реконструкции ирригационных систем и гидротехнических сооружений".

В прошлом году в Арала поступило свыше 2 млрд куб м воды. Прогнозный график подачи воды в Северный Арал в 2024 году будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии.