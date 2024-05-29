Казахстан открыл новый автомобильный КПП на границе с Китаем

Сегодня на границе Казахстана и Китая заработал новый контрольный пункт пропуска для автомобилей "Достык-автомобильный", который позволит оперативно проходить таможенный контроль транзитным большегрузам.

Казахстан сделал очередной шаг к укреплению приграничной инфраструктуры, открыв новый автомобильный контрольный пункт пропуска (КПП) на границе с Китаем "Достык - автомобильный" – он значительно увеличит поток транзитного транспорта, который будет проходить госграницу гораздо быстрее и эффективнее, заявили в комитете госдоходов Минфина страны.

"Комитет государственных доходов сообщает о завершении строительства таможенного поста "Алаколь" на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза"

- комитет госдоходов Казахстана

Новый КПП заработал в соответствии с проектом "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза", отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

"Достык-автомобильный" – современный транзитный узел, он способен не только пропускать большегрузы по шести полосам одновременно, но и оснащен новейшим технологическим оборудованием для автоматизированного государственного контроля.

Теперь границу двух стран в сутки смогут пересекать до 800 грузовиков, а значит – им не придется ожидать своей очереди на границе. Это хорошая новость и для компаний-перевозчиков – их логистика стала намного проще и оперативнее, добавили в ведомстве.