Казахстан будет производить артиллерийские снаряды двух стандартов

В одном из индустриальных парков Казахстана началось строительство завода по производству артиллерийских боеприпасов: предприятие будет специализироваться на выпуске снарядов советского и натовского калибров.

Казахстан в сотрудничестве с партнером из Сингапура начал строительство нового промышленного объекта по производству артиллерийских боеприпасов, который будет размещаться в одном из промпарков страны, точное расположение которого не разглашается сообщает Defence blog.

Специфика нового оборонного предприятия будет заключаться в том, что его продукцией станут артиллерийские снаряды не только калибра советского образца - 122 мм и 152 мм, но и снарядов с калибром, применяемым в НАТО - 155 мм.

Представители министерства обороны Казахстана, местной оборонной промышленности и сингапурской компании-партнера уже провели инспекцию на месте расположения будущего завода и сейчас заняты координацией планирования с акцентом на создание производственной линии, способной соответствовать самым современным стандартам.

Аналитики военного портала неожиданно сделали вывод о том, что стандарты НАТО, которые будут интегрированы на предприятии, говорят о скором переводе артиллерии страны на ее калибры, а боеприпасы советского стандарта предназначены для старых орудий, все еще широко использующихся в Центральной Азии.

Однако в Минобороны страны отвергли это предположение, пояснив: завод предназначен для удовлетворения как внутренних потребностей обороны, так и потенциального экспорта, а сам проект отражает усилия страны по расширению отечественной базы оборонного производства и снижению зависимости от иностранных поставщиков в условиях растущей региональной нестабильности и меняющихся глобальных цепочек поставок.