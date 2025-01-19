США прекратили военную помощь Украине

Власти США приняли решение на время приостановить всю военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева относительно заключения мирного соглашения, поставляться не будет и оружие, которое уже доставлено в Европу.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время приостановить всю военную помощь Украине, пока власти этой страны не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент страны Дональд Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам"

- Fox News

Пока речь идет не о постоянном и долговременном прекращении помощи, а только о ее временной приостановке, уточнил телеканал, передает РИА Новости.

Эту информацию уже подтвердил представитель Белого дома, отметив, что президент призвал партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.

"Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели… Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению"

- газета Washington Post

Запрет на поставки власти США накладывают на все поставки американской военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, уточняет Блумберг.