Вестник Кавказа

США прекратили военную помощь Украине

США прекратили военную помощь Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США приняли решение на время приостановить всю военную помощь Украине до пересмотра позиции Киева относительно заключения мирного соглашения, поставляться не будет и оружие, которое уже доставлено в Европу.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время приостановить всю военную помощь Украине, пока власти этой страны не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент страны Дональд Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам"

- Fox News

Пока речь идет не о постоянном и долговременном прекращении помощи, а только о ее временной приостановке, уточнил телеканал, передает РИА Новости.

Эту информацию уже подтвердил представитель Белого дома, отметив, что президент призвал партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.

"Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели… Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению"

- газета Washington Post

Запрет на поставки власти США накладывают на все поставки американской военного оборудования, включая оружие, находящееся в пути на самолетах и кораблях, а также ожидающее в транзитных зонах на территории Польши, уточняет Блумберг.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1240 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Подготовка ко встрече Путина и Трампа началась – МИД РФ

Подготовка ко встрече Путина и Трампа началась – МИД РФ

Пути решения конфликта на Украине подробно обсуждались в Эр-Рияде – Лавров

Пути решения конфликта на Украине подробно обсуждались в Эр-Рияде – Лавров

Кремль: Лавров и Ушаков встретятся в Эр-Рияде с делегацией США

Кремль: Лавров и Ушаков встретятся в Эр-Рияде с делегацией США

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Россия и США запускают украинское урегулирование

Россия и США запускают украинское урегулирование

Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине – посол РФ

Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине – посол РФ

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали сообщения о разговоре Путина и Трампа

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

Самые опасные страны: куда не стоит ехать в 2025 году

Самые опасные страны: куда не стоит ехать в 2025 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы