Кавказский заповедник принимает фестиваль документальных фильмов об экологии

В Кавказском биосферном заповеднике в Сочи стартовал уже седьмой по счету экологический кинофестиваль "Экочашка", в рамках которого зрители смогут увидеть новую подборку документальных фильмов, посвященных экологии.

Курортный кубанский город Сочи сегодня стал центром притяжения российских экологов и всех тех, кому небезразлично будущее не только нашей страны, но и нашей планеты, - сообщает пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Христофора Шапошникова.

"Кавказский заповедник в 7-й раз становится организатором кинопоказов экологичного кино в Сочи. А в этом году фильмы, которые меняют наш взгляд на мир и его проблемы, покажут не только в Красной Поляне и "Сириусе", но и в Майкопе"

- пресс-служба заповедника

Фестиваль носит интересное название - "Экочашка", его специфика в том, что документальные фильмы, которые идут на его экранах, нельзя увидеть даже в интернете – их правообладатели дают ограниченное число показов. Каждый из фильмов комментируют научные сотрудники заповедника и приглашенные эксперты, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Еще одна важная особенность кинофорума - все его кинопоказы бесплатны, достаточно лишь зарегистрироваться на каждый из фильмов, - отмечает пресс-служба.