Вестник Кавказа

Объем деревьев полностью восстановлен в Северной Осетии

Объем деревьев полностью восстановлен в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря нацпроекту в Северной Осетии получилось полностью восстановить объем деревьев. Специалисты республики ответственно подошли к своим задачам.

В Северной Осетии смогли полностью восстановить объем деревьев за счет нацпроекта "Экология". Об этом говорит естественный прирост лесных насаждений в минувшем году в республике, который достиг 380 тыс куб м, рассказали в региональном Минприроды.

"Лесоводы республики в соответствии с возложенными на них задачами и функциями и в целях исполнения переданных полномочий ежегодно восстанавливают леса, защищают от болезней и охраняют от пожаров и от незаконных рубок"

- Минприроды Северной Осетии

В сообщении подчеркнули, что естественный прирост лесных насаждений – это изменение размера дерева по различным параметрам, которое происходит каждый год. Некоторым видам требуется разное время для прироста: от 3 до 5 лет.

Отметим, что общая площадь лесов в республике на начало текущего года – 241,1 тыс га.

Напомним, что в рамках федеральной акции "Вода России" в Северной Осетии было убрано свыше 420 км берегов рек и озер. В этом приняли участие около 57 тыс волонтеров.

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