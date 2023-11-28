Карабахский университет получил свой Устав

Карабахский университет обрел Устав. Отметим, что в нынешнем академическом году университет примет около тысячи студентов.

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Устав Карабахского университета»

«В целях обеспечения исполнения подпункта 2.1.1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года № 4182 "О создании Карабахского университета" Кабинет министров Азербайджанской Республики постановил утвердить "Устав Карабахского университета»

– пресс-служба кабмина Азербайджана

В этой связи Министерству науки и образования Азербайджана поручено в трехдневный срок со дня вступления в силу данного постановления обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Карабахского университета в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Ранее сообщалось о том, что в 2024/2025 академическом году университет примет около 800-1000 студентов.

Планируется, что на начальном этапе в университете будут действовать 4 факультета. В дальнейшем список специальностей будет расширен.