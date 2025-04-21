Каладзе опроверг возможность назначения на пост председателя "Грузинской мечты"

Мэр Тбилиси сообщил, что не будет назначен на пост председателя "Грузинской мечты". Его кандидатура не рассматривается правящей партией.

Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе исключил вероятность того, что он получит пост председателя партии.

Ираклий Гарибашвили 25 апреля объявил об уходе из политики, новый председатель правящей партии будет выбран 7 мая на съезде "Мечты".

Каладзе сообщил, что не входит в список возможных кандидатов на пост.

"Моя кандидатура на пост председателя партии не рассматривается. Я являюсь генеральным секретарем "Грузинской мечты", также я – мэр города"

– Каладзе

Он добавил, что кандидата на пост выбирает политсовет партии, решение будет известно общественности.

"Мы поддержим то решение, которое представит политсовет"

– Каладзе

Мэр Тбилиси подчеркнул, что поприветствует, если на пост представят премьера страны Ираклия Кобахидзе.