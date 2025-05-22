Какие законы вступят в силу с августа в России?

О том, какие законы вступят в силу с августа 2025 года, рассказал глава Госдумы. В числе новшеств – меры противодействия мошенникам, касающиеся подростков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 августа 2025 года.

В рамках мер противодействия мошенникам подросткам станет сложнее открыть счет в банке. Это можно будет сделать только с разрешения родителей. Также граждане теперь могут отказаться от смс-рассылок, написав заявление оператору связи.

За осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите страны и ее интересов, введена уголовная ответственность. Закон касается как объектов на территории России, так и за границей. Максимальное наказание – 5 лет заключения в тюрьме.

Помимо этого, часть законов коснется участников СВО. Им продлевается срок действия результатов ЕГЭ, а также они и их близкие освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.