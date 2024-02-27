Как влияет на здоровье голодание? Ответ ученых

Отказ от пищи по разным причинам люди применяют с древнейших времен. Как голодание влияет на организм, что происходит со здоровьем и на сколько можно похудеть? Результаты научного исследования опубликованы к началу Рамадана 2024.

В Германии провели исследование, чтобы выяснить, как на организм влияет голодание.

Голодание - довольно распространенная практика во всем мире. Например, пост в месяц Рамадан, который в 2024 году проходит с 11 марта по 9 апреля, представляет из себя интервальное голодание. Также к голоданию и разгрузочным дням прибегают люди, желающие похудеть. Ученые решили подробнее изучить биологические последствия длительного ограничения еды и провели эксперимент на 12 добровольцах.

В течение недели испытуемые не принимали пищу, все, что им разрешалось - пить чистую воду. Ежедневно участников эксперимента обследовали, брали на анализ кровь.

У человека, лишенного пищи, организм активно расходует накопленный жир, он берет энергию из своих запасов, так как калории с пищей не поступают. Как быстро начинают расходоваться жировые запасы? Исследование показало, что на второй-третий день голодания организм начинает тратить накопленное.

За семь дней эксперимента похудели все 12 участников, средняя потеря веса составила 5,7 кг - организм расходовал как жировую, так и мышечную ткань. По окончании исследования, когда добровольны прекратили голодание, у них сохранился вес, достигнутый недельным постом.

Изменения в уровне белка в крови появились на 3-4 день голодания. Так, три дня голода привели к снижению уровня в крови белка 70 (SWAP70), который ассоциирован с риском развития ревматоидного артрита. Также голодание привело к снижение белка hypoxia up-regulated 1 (HYOU1), связанного с ишемической болезнью сердца.

Из негативных последствий ученые отметили увеличение фактора свертываемости крови XI, который может повышать риск тромбозов.