3 опасных симптома серьёзных болезней. Какие анализы сдать?. Лариса Цыбезова

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске терапевт Лариса Цыбезова расскажет, по каким очевидным симптомам каждый из нас может заподозрить серьёзное заболевание. Мы поговорим о том, какие заболевания проявляют себя выпадением волос и потемнением кожи на локтях, узнаем об очевидном симптоме рака. Также выясним, какие анализы могут рассказать о болезнях печени и какой налёт на языке свидетельствует о проблемах с лёгкими!