Вестник Кавказа

Назван овощ, снимающий воспаление и защищающий от токсинов

Шведский стол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доступный и широко распространенный овощ обладает удивительными полезными свойствами, выяснили ученые. Красная капуста способна победить воспаление в кишечнике и защитить от токсинов.

Краснокочанная капуста - отличный помощник при воспалительных заболеваниях кишечника, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Исследователи в США установили пользу краснокочанной капусты при проблемах с ЖКТ. Капуста помогает справить с воспалительными процессами в кишечнике, облегчает симптомы язвенного колита и болезни Крона. Ученые провели эксперимент на мышах, однако воспалительные процессы у них в кишечнике аналогичны тем, что происходят у людей.

«Симптомы воспалительных кишечных заболеваний сок краснокочанной капусты облегчает за счет стимуляции роста полезных бактерий и последующего изменения состава кишечной микробиоты, увеличивается выработка не только короткоцепочечных жирных кислот, но и других метаболитов бактериального происхождения»

– врач

Кроме того, капустный сок помогает улучшить барьерную функцию кишечника, чтобы в кровоток не попадали токсины, обладает противовоспалительным эффектом, стимулируя иммунные Т-клетки, передает "Доктор Питер".

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