Вестник Кавказа

Гастрит и язва пройдут за две недели!

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске гастроэнтеролог Дмитрий Бордин развеет основные мифы о том, что может навредить здоровью желудка. Мы узнаем, может ли острая пища «испортить» желудок, так ли необходим суп взрослому человеку, можно ли запивать еду и сколько раз в день принимать пищу, чтобы быть здоровым! Также выясним, что может послужить причиной гастрита, язвы и рака желудка. Узнаем, какой безболезненный тест может заменить гастроскопию и поймём, как защитить себя от серьёзных проблем с пищеварением раз и навсегда! 
 

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