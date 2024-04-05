Онкология. 3 симптома рака. Константин Лядов | На здоровье!

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске академик РАН, онколог, главный врач Московского центра восстановительного лечения "Клиники Лядова", Константин Лядов расскажет о том, что нужно сделать, чтобы выявить рак на ранней стадии. Мы узнаем, какие 3 основных симптома могут говорить о том, что пора к врачу, выясним, есть ли один анализ на рак и поймём, почему на ранней стадии не стоит бояться рака.