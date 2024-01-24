Как обманывают туристов в Грузии? Полиция задержала подозреваемых

Возможные мошенники, вымогавшие у туристов крупные суммы денег, пойманы в Тбилиси. Преступления они совершали в одном из ресторанов грузинской столицы с помощью т. н. промо-девушек.

Четверо возможных мошенников – три женщины и мужчина – схвачены в Тбилиси, полиция подозревает их в обмане и выманивании денег у иностранцев.

Все преступления совершались по одной и той же схеме, выяснило следствие. Ее придумали менеджер ресторана и еще один сотрудник заведения.

Подозреваемые, используя промо-девушек, через приложение приглашали в ресторан туристов из-за границы.

В заведении преступники требовали выставляли клиентам астрономические и не имеющие ничего общего с действительностью счета. Если гости противились, то деньги у них вымогали путем психологического давления.

Дело расследуется по статье о мошенничестве, которое совершалось организованной группой. Задержанным – им от 25 до 51 года – грозит тюрьма на срок от 7 до 10 лет.

Отметим, что такая схема мошенничества распространена не только в Грузии, но и в других туристических локациях, в том числе в России.