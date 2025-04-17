Кадровые перестановки произошли в МВД Грузии

В Грузии продолжаются перестановки внутри МВД. Вслед за главой ведомства Вахтангом Гомелаури свой пост покинул его заместитель Иосиф Челидзе.

Замглавы МВД Грузии Иосиф Челидзе покинул свой пост. Об этом 3 июня сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу министерства.

Причина ухода Челидзе, а также имя его преемника на данный момент неизвестны.

Теперь у главы МВД Гелы Геладзе осталось всего четыре заместителя – первый заместитель Роланд Месхи, а также Георгий Бутхузи, Александр Дарахвелидзе и Шалва Тадумадзе.

Кроме того, свой пост покинул директор Департамента генеральной инспекции Георгий Иосебидзе. Его место занял Давид Арчвадзе.

Напомним, в конце мая глава МВД республики Вахтанг Гомелаури покинул свой пост, который занимал с 2019 года. На смену ему пришел Гела Геладзе.